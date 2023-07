Transgender "è donna anche senza operazione"

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - Sentenza storica del tribunale di Trapani che ha riconosciuto a unanata uomo il diritto di cambiare nome e identità di genere all'anagrafealcun intervento chirurgico effettuato o programmato ealcuna terapia ormonale. Protagonista di questa storia, come riporta il quotidiano La Repubblica, dallo scorso 6 luglio, dopo la sentenza, si chiama Emanuela. È la conclusione di 20 anni di battaglie. Un caso unico secondo la 53enne di Erice, che farebbe leva su un principio legato a una sentenza della Cassazione del 2015, in base al quale un'altraha potuto essere riconosciuta comeprima dell', che era comunque pianificata. Maquando Emanuela ha spiegato che non intendeva sottoporsi a intervento, il principio ...

