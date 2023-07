Tragedia a Schilpario | ciclista di 37 anni muore investito sulla discesa del Vivione

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023)strada nella mattinata di domenica (16 luglio): undi 37è statosul provinciale 294 che collegaal passo del, all’altezza del Museo Storico Militare. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10: l’uomo stava percorrendo la strada dal passo in gruppo e si trovava in un tratto di. La dinamica è ancora da accertare, ma dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia stato urtato da un’auto che stava accedendo ad un parcheggiostrada. Sul posto sono giunti un’ambulanza da Vilminore e l’elisoccorso da Bergamo, ma non c’è stato nulla da fare. In aggiornamento