Traffico Roma del 16-07-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 16 luglio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamentoda rientro sulla A24-teramo lunghe attese alla barriera diEst verso la capitale code versoanche suCivitavecchia tra Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra nel tratto anche un incidente molti gli spostamenti nel quadrante Sud del raccordo code a tratti tra la Colombo e la Appia lungo la carreggiata esterna alla diramazionesud della Appia in interna file sulla Pontina tra Castelno e Castel di Decima versosituazione analoga sull’Aurelia Dove troviamo code tra Torrimpietra e Castel di Guido Rocky all’ippodromo delle Capannelle E questa sera concerto degli Arctic Monkeys forti rallentamenti su via Appia via delle Capannelle e via del ...