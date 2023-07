Traffico Roma del 16-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati all’ascolto riaperta alla tangenziale Tra la A24 e Batteria Nomentana direzione Olimpico era stata chiusa per un veicolo in panne sulla Nuova Circonvallazione interna incidente sulla Prenestina nei pressi di via muraccio di rischiaro zona Colle Prenestino altro incidente in via Leone XIII nei pressi di via Ludovico Micara prudenza per i possibili rallentamentiin coda sulla Appia tra il raccordo e via delle Capannelle verso il centro aumenta ilsulla Pontina in direzione diCi sono code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima intenso Anche ilsull’Aurelia si rallenta tra Fregene e Massimina direzione raccordo ricordiamo le chiusure all’Eur per la formula e numero delle strade chiuse al ...