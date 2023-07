Traffico Roma del 16-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023) Luceverdementre Mati all’ascolto prudenza nel quartiere San Basilio per un incidente in via Fabriano all’incrocio con via Cingolirallentato sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale è su quest’ultima i rallentamenti fino a via Tiburtina verso la Salaria file sulla-fiumicino tra Ponte Galeria il raccordo in direzionesi procede in fila sulla Appia tra il raccordo via delle Capanne le direzione centro all’Eur in dirittura d’arrivo la formula numerose le strade chiuse altra viale Asia e viale del pattinaggio fino a domani mattina è sempre fino alle 5:30 di domani mattina chiuso anche la Colombo tra via Laurentina e Viale America Molte le linee del trasporto pubblico deviate comprese le linee notturne questa sera per Rock ingli ...