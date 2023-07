Traffico Roma del 16-07-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio per trovati all’ascolto pochi spostamenti in queste prime ore del pomeriggio sulla rete viaria della capitale o di ultimo appuntamento con la formula in partenza alle 15 all’Eur Molte le strade chiuse tra viale Asia e viale del pattinaggio nel cosiddetto anello verde attenzione alla segnaletica per le deviazioni chiuso fino alle 5:30 di domani anche il tratto della Colombo nel quartiere tra via Laurentina e Viale America Molte le linee del trasporto pubblico deviate fino a domattina questa sera all’ippodromo delle Capannelle concerto degli Arctic Monkeys previsto un piano speciale del trasporto pubblico in particolare per facilitare il ritorno dall’evento saranno attive navette bus verso il centro e corse straordinarie sulla linea ferroviaria fl4 dopo la mezzanotte anticipiamo infine che stanotte tra le 22 e le 5 per consentire lavori di ...