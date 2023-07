Traffico Roma del 16-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati c’è pocoin queste ore sulle strade della capitale complice il caldo ma anche le gite fuori porta verso il litorale o alla ricerca di un po’ di fresco sui monti laziali intanto in città all’Eur si attende l’inizio della gara del mondiale di Formula è prevista per le 15 Vi ricordo che per consentire lo svolgimento della gara fino alle 5:30 di domani mattina sarà vietato il transito all’interno dell’anello verde che si estende da viale del pattinaggio a viale Asia chiusa anche la Cristoforo Colombo nel tratto che attraversa l’euro e tra via Laurentina e Viale America numerose le linee di bus deviate ed infine un’anticipazione per questa notte tra le 22 e le 5 il sottovia Ignazio Guidi sarà chiusa alper consentire i lavori di manutenzione tra l’uscita di via Nomentana è il ...