Traffico Roma del 16-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati è in svolgimento la seconda giornata del mondiale di Formula e sulle strade dell’EUR ed è qui che maggiormente si concentra ilIn questa calda domenica di luglio sul resto della città c’è pocoe non si rilevano difficoltàche invece risulta intenso lungo il litorale laziale con rallentamenti sulla litoranea nelle due direzioni ma torniamo all’Eur tante le modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento della gara fino alle 5:30 di domani mattina lunedì 17 luglio sarà vietato il sito all’interno dell’anello verde che si estende da viale del pattinaggio a viale Asia chiusa anche la Cristoforo Colombo nel Trento che attraversa il quartiere quindi tra via Laurentina e Viale America numerose le linee di bus deviate di anticipo infine che ...