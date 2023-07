Traffico Roma del 16-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo veschiin aumento sulle principali strade che portano sul litorale si transita quindi incolonnati sulla Pontina tra i Raccordo Anulare e Tor de’ Cenci direzione Pomezia code a tratti anche sulla Colombo dal raccordo verso Ostia sul Raccordo Anulare abbiamo ancora brevi Code in carreggiata interna in uscita sullaFiumicinointenso concludi poi sulla litoranea nelle due direzioni tra Castel Porziano e Marina di Ardea Vi ricordo che è in svolgimento la seconda giornata del mondiale di Formula e sulle strade delle urtante le modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento della gara fino alle 5:30 di domani mattina lunedì 17 luglio sarà stato il transito all’interno dell’anello verde che si estende tra viale del pattinaggio e ...