Traffico Roma del 16-07-2023 ore 09 | 30

(Di domenica 16 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo peschi pocoal momento in città già intenso invece sulle principali strade che portano sul litorale a te ti si lamenta Dunque sulla via Aurelia direzione Civitavecchia tra Aranova e Palidoro lungo via di Pratica tra la Pontina è il Villaggio Azzurro Ma anche sulla Colombo a tratti si rallenta dal raccordo verso Ostia sul Raccordo Anulare troviamo brevi Code in carreggiata interna in uscita sulla-fiumicino prosegue intanto la seconda giornata del mondiale di Formula e le strade dell’EUR tante le modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento della gara fino alle 5:30 di domani mattina lunedì 17 luglio sarà vietato il transito all’interno del carrello verde che si estende da via del pattinaggio a viale Asia chiusa la Cristoforo Colombo nel Trento che ...