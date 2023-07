Traffico Roma del 16-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati l’appuntamento con ilprime code della giornata sul Raccordo Anulare si incontrano nella zona sud dell’ anello in carreggiata interna tra le uscite Laurentina e bondina altre cose a Castelno in via di Pratica nelle due direzioni intanto nel quartiere Eur proseguono le prove libere nell’ambito della seconda giornata del mondiale di Formula e tante le modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento della gara fino alle 5:30 di domani mattina lunedì 17 luglio sarà vietato il sito all’interno dell’anello verde che si estende da viale del pattinaggio a viale Asia chiusa la Cristoforo Colombo nel Trento che attraversa l’euro e tra via Laurentina e Viale America è consentito l’accesso pedonale a tutti nella nello verde e soltanto ai possessori della Posito titolo di accesso valido ...