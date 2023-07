Tour | sul Monte Bianco Pogacar chiama | Vingegaard risponde Ancora pari

(Di domenica 16 luglio 2023) Nell'ultima tappa alpina vince Poels nonostante un ottimo Ciccone e l'attacco di Van Aert ma c'è spazio solo per la sfida tra i duellanti per la maglia gialla. Lo sloveno attacca ma il danese gli rende il favore, tenendosi i 10 secondi e la maglia gialla

Tour de France: Wout Poels vince la durissima tappa con arrivo sul Monte Bianco RaiNews

Buone notizie per Giulio Ciccone, che grazie ai punti accumulati sui primi gpm di giornata ha raggiunto Powless e indossa per la prima volta la maglia a pois del miglior scalatore.