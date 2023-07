Tour de France | Poels vince per distacco sul Monte Bianco Tifoso provoca caduta di gruppo

(Di domenica 16 luglio 2023) L'olandese Woutconquista in solitaria la quindicesima tappa delde2023, la Les Gets (Portes du Soleil) - Saint-Gervais-di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08" Wout Van Aert (Jumbo - Visma) e di 3'00" Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

Il video con gli highlights della quindicesima tappa delde2023 , la frazione alpina che si è chiusa con il gran successo di Wout Poels, eccezionale nella sua fuga nel capire quando scattare in faccia a Van Aert, beffandolo. Dietro lotta tra i ...SAINT - GERVAIS MONT - BLANC (FRANCIA) " Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa delde2023, la Les Gets (Portes du Soleil) " Saint - Gervais - Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08" Wout ...Il racconto della 6° tappa delde2023: il percorso . Tra i favoriti c'è anche Ciccone . Come è andata la tappa. Wout Van Aert deve così acconsentirsi di un altro piazzamento , secondo a ...

PAGELLE QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023 Wout Poels, voto 9,5: vittoria a sorpresa ma meritatissima per il neerlandese. Dopo due settimane vissute spesso nell'ombra, Poels riesce a mettere nel p ...