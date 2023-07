Tour de France 2023 | Wout Poels trionfa nella quindicesima tappa | Vingegaard si difende da Pogacar

(Di domenica 16 luglio 2023) Altrabellissima alde. L’arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc dellafrazione va a chiudere la seconda settimana della Grande Boucle: are con un vero e proprio colpaccio è. Successo che mancava da addirittura più di un anno all’olandese della Bahrain-Victorious, strepitoso sull’ascesa conclusiva. Resta con merito in Maglia Gialla Jonas. Anche oggi una prima ora molto confusionaria, con scatti e cadute scombinare i piani dei corridori ed ovviamente un’andatura altissima. Alla fine è andato via praticamente un gruppo: all’attaccoVan Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile (INEOS Grenadiers), Olivier Le Gac e Thibaut Pinot ...

Un fan intento a scattarsi un selfie durante la quindicesima tappa deldeha causato un incidente tra i ciclisti della competizione più ambita d'Europa. Quando mancavano 125 chilometri alla fine della gara, Sepp Kuss, del team Jumbo - Visma ha visto il suo ...E' stata una caduta clamora di un folto gruppo di ciclisti, durante la tappa del,da Les Gets a Saint Gervais. A 128 km dall'arrivo, passando in un centro abitato, uno spettatore ha sporto un braccio probabilmente per cercare uno scatto col cellulare del gruppo in corsa. L'...Ancora problemi alde2023 con un'altra maxi caduta. Durante l'inizio della 15esima tappa, la Les Gets les Portes du Soleil - Saint - Gervais Mont - Blanc le Bettex di 179.0 km, un tifoso con il telefonino ...

Tour de France 2023, 15a tappa Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc in diretta: Poels vince, Ciccone in pois ... Fanpage.it

Altra tappa bellissima al Tour de France 2023. L’arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc della quindicesima frazione va a chiudere la seconda settimana della Grande Boucle: a trionfare con un vero e proprio ...La quindicesima tappa del Tour de France 2023 ha regalato grandissimo spettacolo, l'ultima frazione del trittico alpino ha messo a dura prova tutti i ciclisti ed è risultata determinante per la classi ...