Tour de France 2023 | tutte le tappe | altimetria | calendario e percorso

(Di domenica 16 luglio 2023) Tanta montagna, pochi km a cronometro e uno spettacolo assicurato. Ildescatta sabato 1 luglio a Bilbao (Spagna) e per l’edizione 110 ci sono le premesse per grandi emozioni.Ottodi montagna, con 4 arrivi in salita, un'unica cronometro di soli 22km all'inizio della...

Ad avere la peggio Louis Meintjes, 13° in classifica generale: per lui frattura alla clavicola Afp M axi caduta di gruppo a causa dell'asfalto bagnato aldedopo 5,5 km della 14esima tappa , da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil di 152 km. Tanti i corridori coinvolti, auto di soccorso e ambulanze pronte a raccogliere i ciclisti . Ad ...Carlos Rodriguez ha vinto la 14a tappa delde2023, la Annemasse - Morzine (Portes du Soleil) di 152 chilometri. Lo spagnolo della Ineos Grenadier ha prima recuperato su Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, staccandoli poi nell'ultima ...Va a Carlos Rodriguez del Team Ineos Grenadiers la vittoria della 14ª tappa delde2023, con arrivo a Morzine. Alle sue spalle, i duellanti per il successo finale, Pogacar e Vingegaard, adesso in maglia gialla con 10 secondi di vantaggio sul rivale. Guarda il video ...

Tour de France 2023, Rodriguez vince la 14esima tappa Adnkronos

Sport - Dalla vetta sarà una picchiata verso il traguardo di Morzine, che potrebbe cambiare nuovamente la classifica generale nell'eterna lotta tra Jonas Vingegaard ...Non c'era spazio tra la moto troppo lenta e i tifosi a lato della strada.Il campione in carica Vingegaard, anche grazie a questo incidente, ha vinto la ...