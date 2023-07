Tour de France 2023 | tutte le classifiche | sempre 10” tra Vingegaard e Pogacar | Adam Yates si avvicina al podio Ciccone nuova maglia a pois

(Di domenica 16 luglio 2023) La chiusura della seconda settimana deldevede ancora Jonasin giallo. Finisce pari anche a Saint-Gervais Mont-Blanc, quindicesima tappa della Grande Boucle, con i due contendenti che rimangono ancora distanziati di 10”. Nella generale si accende però la lotta alla terza piazza: perde margine Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), sale prepotentemente, ora quarto a 19” da Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers). Nelle altre, la variazione più importante è quella nella classifica GPM, con Giulioche martedì vestirà la. L’abruzzese della Lidl-Trek è riuscito a raggiungere in testa Neilson Powless (EF Education-Easypost) a 58 punti, ma è riuscito a scollinare ...

Roma, 16 lug. (askanews) - L'olandese Wout Poels ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France con partenza da Les Gets Les Portes du Soleil ...Giulio Ciccone si veste della maglia di leader tra gli scalatori al Tour de France, quella a pois. Grazie ai punti conquistati nella 15a tappa ha raggiunto Powless in vetta alla classifica a 58 punti.