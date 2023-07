Tour de France 2023 | tappa di oggi Les Gets Les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc | orari | percorso | favoriti Altra sfida sulle Alpi

Ad avere la peggio Louis Meintjes, 13° in classifica generale: per lui frattura alla clavicola Afp M axi caduta di gruppo a causa dell'asfalto bagnato aldedopo 5,5 km della 14esima tappa , da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil di 152 km. Tanti i corridori coinvolti, auto di soccorso e ambulanze pronte a raccogliere i ciclisti . Ad ...Carlos Rodriguez ha vinto la 14a tappa delde2023, la Annemasse - Morzine (Portes du Soleil) di 152 chilometri. Lo spagnolo della Ineos Grenadier ha prima recuperato su Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, staccandoli poi nell'ultima ...Va a Carlos Rodriguez del Team Ineos Grenadiers la vittoria della 14ª tappa delde2023, con arrivo a Morzine. Alle sue spalle, i duellanti per il successo finale, Pogacar e Vingegaard, adesso in maglia gialla con 10 secondi di vantaggio sul rivale. Guarda il video ...

Si svolgerà oggi, domenica 16 luglio 2023, la quindicesima tappa della 110ma edizione del Tour de France. Dopo le due frazioni complicate degli scorsi due giorni, quest'oggi il programma prevede un'al ...