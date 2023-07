Tour de France 2023 | si continua a giocare a scacchi

(Di domenica 16 luglio 2023) L’olandese Wouter Poels (Bahrain Victorious) ha vinto la quindicesima tappa del 110°deda Les Gets Les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc, una cavalcata alpina di 179 chilometri. Il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2016 ha preceduto sul traguardo in salita il belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), giunto staccato di 2’08”, con ilse Mathieu Burgaudeau (Total Energies) che ha conquistato la terza moneta a 3’00”. Non è cambiata la classifica generale relativamente alle prime due posizioni con il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) che ha conservato un vantaggio di 10” sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Lo spagnolo Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ha mantenuto la terza piazza a 5’21” dalla maglia gialla, tallonato dal britannico Adam Yates (UAE Team Emirates), quarto a 5’40”, mentre è sceso ...

PAGELLE QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023 Wout Poels, voto 9,5: vittoria a sorpresa ma meritatissima per il neerlandese. Dopo due settimane vissute spesso nell'ombra, Poels riesce a mettere nel p ...Attenzione comunque agli uomini di classifica, che in questa Grande Boucle hanno dimostrato di potersi muovere anche quando meno attesi. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire la cors ...