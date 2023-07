Tour de France 2023 | sedicesima tappa Passy-Combloux | percorso e altimetria

(Di domenica 16 luglio 2023) Ladeldeè l’unica prova contro il tempo di questa edizione della Grande Boucle. La cronometro è relativamente breve, appena 22.4 km dasu unondulato. Dopo soli quattro chilometri ci sarà da affrontare un piccolo strappo, la Côte de la Cascade de Coeur (1,3 km all’8,5%), seguita da un tratto di discesa e pianura che porta ai piedi dell’unico GPM di, la Cote de Domancy. Il GPM è di seconda categoria (2.5 km al 9.4%), con la strada che continuerà a salire leggermente fino al traguardo di. L’unica prova contro il tempo di questoavrà un ruolo fondamentale per lotta alla maglia gialla, visto il grande equilibrio visto in ...

Maxi caduta nel gruppo nel corso della quindicesima tappa delde2023 , la Les Gets - Saint Gervais Mont Blanc di 179 chilometri. Dopo aver percorso 50 km molto ondulati con tante salite - e tante altre ce ne saranno ancora - arriva questo maxi ...Fa mea culpa Bernard Papon , il fotografo dell'Equipe che in moto ha fermato l'attacco di Tadej Pogacar nella tappa di sabato delde2023 . L'ex vincitore della corsa aveva provato a ...La diretta scritta della quindicesima tappa delde2023 , la Les Gets - Saint Gervais Mont Blanc di 179 chilometri che chiude la seconda settimana della Grande Boucle numero 110. Terza tappa alpina consecutiva e grande attesa per quello ...

LIVE Tour, la 15ª tappa: scatto di Alaphilippe e Lutsenko, maxi caduta nel gruppo per colpa di un telefonino! La Gazzetta dello Sport

Fortunatamente nessuna grave conseguenza, a differenza di quanto accaduto ieri. Lo statunitense e Bernal, che hanno avuto la peggio, sono comunque ripartiti e rientrati in gruppo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...