Tour de France 2023 | sedicesima tappa Passy-Combloux | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) Martedì 18 luglio va in scena ladelde, la cronometro individualedi 22,4 chilometri. La frazione è l’unica prova contro il tempo di questo, una cronometro breve ma ondulata con anche un GPM di seconda categoria nel finale del percorso. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E– Il primo corridore prenderà il via alle ore 13:05 mentre l’ultimo corridore, la maglia gialla, prenderà il via alle ore ...