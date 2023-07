Tour de France 2023 | risultati e classifica quindicesima tappa |  trionfa Poels in solitaria

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) Ie ladelladelde: ecco di seguito l’ordine di arrivo della frazione odierna di 179 km da Les Gets a Saint Gervais Mont Blanc, tappone alpino con tante cime e l’arrivo in quota. Una lunga fuga caratterizza questa giornata piena di tifosi per le strade: Alaphilippe e Lutsenko sono i primi a evadere dal gruppo, poi altri 35 corridori si sganciano, approfittando di una frenata degli uomini diper aspettare un grosso gruppo di corridori rimasto attardato per una caduta causata da un tifoso sconsiderato che ha allungato il braccio urtando Kuss. Davanti dunque si forma un macro-gruppo e si cominciano ad affrontare le salite di giornata, Van Aert parte e lascia sul posto Ciccone non troppo ...