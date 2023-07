Tour de France 2023 | pagelle di oggi | Poels beffa un Van Aert monumentale | Pogacar non incide

(Di domenica 16 luglio 2023)QUINDICESIMA TAPPADEWout, voto 9,5: vittoria a sorpresa ma meritatissima per il neerlandese. Dopo due settimane vissute spesso nell’ombra,riesce a mettere nel palmares una prima prestigiosissima vittoria sulle strade del. Si trova in una fuga in cui gli scalatori non mancano ma sull’attacco fulmineo si Vanlui è l’unico a rispondere prontamente. Sull’ultima salita parte la sua progressione, completata dalla vittoria con dedica a Gino Mäder. Wout van, voto 9: la vittoria è sfuggita anche stavolta, ma di fronte all’ennesima prestazione di livello assoluto su un terreno durissimo, conta veramente? Il belga sta facendo unmeno scintillante a livello di risultati ...

SAINT - GERVAIS MONT - BLANC (FRANCIA) - Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa delde2023, la Les Gets (Portes du Soleil) - Saint - Gervais - Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08" Wout ...Oggi, domenica 16 luglio, si è chiusa la seconda settimana delde2023 , con la quindicesima tappa, Les Gets Les Portes du Soleil " Saint - Gervais Mont - Blanc: una frazione molto dura, lunga 179 chilometri e ancora sulle Alpi. L'olandese Wouter ...Uno scatto per parte tra i due leader della corsa per affermare la propria superiorità in questa edizione 2023 della Grande Boucle ma ancora una volta la sfida finisce in ...

