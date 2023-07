Tour de France 2023 | maxi caduta nella 15a tappa

(Di domenica 16 luglio 2023) A causa di un tifoso con il telefonino che tentava di scattare una foto o fare un video Ancora problemi aldecon un’altra. Durante l’inizio della 15esima, la Les Gets les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex di 179.0 km, un tifoso con il telefonino nel tentativo di scattare una foto o fare un video ha colpito il ciclista americano Sepp Kuss, del Team Jumbo Visma, provocandone lae poi in successione si è creata unadi gruppo in una sorta di effetto domino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Altra bruttissima caduta di gruppo alde, stavolta nella prima parte della 15ª tappa, quasi 180 chilometri in Alta Savoia tra Les Gets a Saint Gervais, ai piedi del Monte Bianco. Dopo la caduta alla 14ª tappa , provocata ...A causa di un tifoso con il telefonino che tentava di scattare una foto o fare un video Ancora problemi aldecon un'altra maxi caduta. Durante l'inizio della 15esima tappa, la Les Gets les Portes du Soleil - Saint - Gervais Mont - Blanc le Bettex di 179.0 km, un tifoso con il telefonino nel ...Martedì 18 luglio va in scena la sedicesima tappa delde2023 , la cronometro individuale Passy - Combloux di 22,4 chilometri. La frazione è l'unica prova contro il tempo di questo2023, una cronometro breve ma ondulata con anche un GPM ...

Tour de France 2023, 15a tappa Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc in diretta: in fuga c'è anche Ciccone, maglia ... Sport Fanpage

La domanda è tornata di strettissima attualità dopo l'attacco di Pogacar a Vingegaard, sabato, rimasto «soffocato» proprio dalla presenza di due moto ...Dopo i problemi nella 14ª tappa, c'è stato un imprevisto anche nella prima parte della 15ª: ecco cosa è successo ...