Tour de France 2023 | maxi caduta nella 15a tappa

(Di domenica 16 luglio 2023) (Adnkronos) – Ancora problemi aldecon un'altra. Durante l'inizio della 15esima, la Les Gets les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex di 179.0 km, un tifoso con il telefonino nel tentativo di scattare una foto o fare un video ha colpito il ciclista americano Sepp Kuss, del Team Jumbo Visma, provocandone lae poi in successione si è creata unadi gruppo in una sorta di effetto domino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

