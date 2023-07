Tour de France 2023 | maxi caduta nella 15a tappa

(Di domenica 16 luglio 2023) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Ancora problemi aldecon un'altra. Durante l'inizio della 15esima, la Les Gets les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex di 179.0 km, un tifoso con il telefonino nel tentativo di scattare una foto o fare un video ha colpito il ciclista americano Sepp Kuss, del Team Jumbo Visma, provocandone lae poi in successione si è creata unadi gruppo in una sorta di effetto domino.

L'incidente è stato provocato da uno spettatore che ha allungato il braccio per riprendere i ciclisti, ne colpisce uno che cade, provocando un effetto domino per i corridori che seguivano. Tra i ...Altra bruttissima caduta di gruppo alde, stavolta nella prima parte della 15ª tappa, quasi 180 chilometri in Alta Savoia tra Les Gets a Saint Gervais, ai piedi del Monte Bianco. Dopo la caduta alla 14ª tappa , provocata ...Ancora problemi aldecon un'altra maxi caduta. Durante l'inizio della 15esima tappa, la Les Gets les Portes du Soleil - Saint - Gervais Mont - Blanc le Bettex di 179.0 km, un tifoso con il telefonino nel ...

L’incidente è stato provocato da uno spettatore che ha allungato il braccio per riprendere i ciclisti, ne colpisce uno che cade, provocando un effetto domino per i corridori che seguivano. Tra i coinv ...La domanda è tornata di strettissima attualità dopo l'attacco di Pogacar a Vingegaard, sabato, rimasto «soffocato» proprio dalla presenza di due moto ...