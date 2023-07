Tour de France 2023 | il borsino della tappa di oggi Sfida Pogacar-Vingegaard sul Monte Bianco ma occhio alla fuga

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Continuano le salite e le montagne sulle strade delde. In programmalanumero 15, quella che chiuderà un’intensissima seconda settimana di corse. Aspettiamoci un nuovo scontro frontale tra gli uomini di classifica in questaalpina che si concluderà sulle mitiche pendici del. LA DIRETTA LIVEDIDELDEDALLE 12.50 179 km da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc, in mezzo tantissima salita ed anche qualche discesa piuttosto insidiosa.dal profilo inusuale e senza un chilometro di pianura, fatta eccezione per la parte iniziale. Prima il Col de la Forclaz ...