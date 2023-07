Tour de France 2023 | Giulio Ciccone | “Oggi non ero al massimo | ci riproverò nell’ultima settimana”

(Di domenica 16 luglio 2023) La quindicesima tappa deldeè quella che ha vistosalire in testa alla classifica dei GPM. L’abruzzeseancora in fuga, è riuscito ad afferrare i punti necessari per pareggiare il totale di Neilson Powless, guadagnando così il diritto a vestire la Maglia a Pois per aver vinto più GPM di 1a categoria rispetto allo statunitense. Alla fine della tappaha lasciato le sue impressioni ai microfoni di Eurosport: “La giornata è stata brutale. Non mi sentivo al mio miglior livello e quindi ho fatto ilper prendere quanti più punti possibili. L’opportunità era buona e l’ho presa, ora proveremo a goderci il giorno di riposo” Poi sui prossimi obiettivi nella corsa: “...

de, l'olandese, Wout Poels, 35 anni, alfiere della Bahrein Victorius ha vinto in solitaria il tappone del Monte Bianco seminando gli avversari negli ultimi 8 km. La sua ascesa alla vetta ...SAINT - GERVAIS MONT - BLANC (FRANCIA) - Wout Poels vince in solitaria la quindicesima tappa delde2023, la Les Gets (Portes du Soleil) - Saint - Gervais - Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08' Wout ...Oggi, domenica 16 luglio, si è chiusa la seconda settimana delde2023 , con la quindicesima tappa, Les Gets Les Portes du Soleil " Saint - Gervais Mont - Blanc: una frazione molto dura, lunga 179 chilometri e ancora sulle Alpi. L'olandese Wouter ...

Ancora quei maledetti dieci secondi per Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates rimane secondo in classifica generale al termine della seconda settimana del Tour de France, dopo non essere r ...