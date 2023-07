Tour de France 2023 | domani il giorno di riposo Altimetria prossima tappa | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo la difficileodierna, ci saràil secondodideldee poi si riprenderà tra due giorni con la sedicesima frazione, ovvero la cronometro (l’unica di questa Grande Boucle) con partenza da Passy e arrivo, dopo 22,4 chilometri, sul traguardo Combloux. La sedicesima frazione deldesi potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La direttasarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:50.E PERCORSO Dopo un inizio ...