Tour de France 2023 | classifiche aggiornate dopo quindicesima tappa | Vingegaard resta in giallo

(Di domenica 16 luglio 2023) Ledeldela, frazione di 179 km da Les Gets a Saint Gervais Mont Blanc. Jonasviene attaccato nel finale da Tadej Pogacar, ma tiene e non si fa staccare, conservando così la maglia gialla con margine di 10? invariato. Ecco di seguito le, sia quella per la maglia gialla del leader della generale che quelle per la maglia a pois degli scalatori, verde della graduatoria a punti e bianca dedicata ai giovani. ORDINE DI ARRIVO 15^IN AGGIORNAMENTO MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE) Jonas(JUMBO-VISMA) 57h47’28” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +10? Carlos ...

Un fan intento a scattarsi un selfie durante la quindicesima tappa deldeha causato un incidente tra i ciclisti della competizione più ambita d'Europa. Quando mancavano 125 chilometri alla fine della gara, Sepp Kuss, del team Jumbo - Visma ha visto il suo ...E' stata una caduta clamora di un folto gruppo di ciclisti, durante la tappa del,da Les Gets a Saint Gervais. A 128 km dall'arrivo, passando in un centro abitato, uno spettatore ha sporto un braccio probabilmente per cercare uno scatto col cellulare del gruppo in corsa. L'...Ancora problemi alde2023 con un'altra maxi caduta. Durante l'inizio della 15esima tappa, la Les Gets les Portes du Soleil - Saint - Gervais Mont - Blanc le Bettex di 179.0 km, un tifoso con il telefonino ...

Tour de France 2023, altra maxi caduta: cosa è successo Adnkronos

Fuga ai piedi del Monte Bianco, sulla salita di St. Gervais l’olandese Poels dellla Bahrain ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France. Secondo e staccato di oltre 2 minuti il belga Van Aert.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...