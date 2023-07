Tour de France 2023 | Carlos Rodriguez | “Abbiamo guadagnato su tutti gli avversari | Vingegaard e Pogacar avevano più motore”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023)si consolida dopo il successo di tappa di ieri: lo spagnolo, eccetto su Adam Yates, hasugli altri rivali per il podio, al termine di un’altra frazione nella quale ha dimostrato di essere il principale riferimento tra gli scalatori in questodeeccettuati Tadeje Jonas. L’iberico della INEOS Grenadiers è apparso molto soddisfatto dopo l’arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc: “È stato molto difficile. Alla fine ho cercato di tenere il mio ritmo, perchéhanno piùdi me. Almeno oggi non ho avuto le gambe per seguirli: ho dato tutto quello che avevo. Ho perso un po’ di tempo su Adam (Yates), ma ...