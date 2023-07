Torre del Lago | Veronesi bendato alla direzione della Bohème ambientata nel ' 68 | Personaggi originali non sono comunisti - VIDEO

(Di domenica 16 luglio 2023) Il maestro Albertoha diretto ladi Puccini, allestita dal regista francese Christophe Gayral,con un nastro nero, in segno di protesta per la scelta di Gayral di ambientare l'opera durante le tensioni del 1968. Al suo arrivo in scena, molti spettatori hanno fischiato per la

Caos e devastazione nel centro storico diGreco , dove è crollata una palazzina di tre piani. La gente degli edifici vicini è scesa in strada, mentre vigilifuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alla ricerca di ...Dramma in mattinata aGreco, comune in provincia di Napoli , dove intorno alle 11 è crollata una palazzina di tre piani in corso Umberto 61. Secondo una prima ricostruzione, l' edificio era abitato e si temono ...Un palazzo di tre piani, abitato, è crollato domenica mattina nel centro storico diGreco , nel Napoletano. Nel crollo avvenuto in corso Umberto I sarebbero coinvolte delle persone: secondo le prime informazioni, una donna sarebbe stata estratta viva dalle macerie mentre i ...

Una palazzina di tre piani è crollata nel cuore del centro antico di Torre del Greco. I pompieri in questi minuti stanno scavando tra le macerie e si temono vittime. Il cedimento è avvenuto intorno ...Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli . In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre due persone, tra cui una donna di ci ...