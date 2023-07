Torre del Greco | tre persone estratte vive dalle macerie della palazzina crollata

(Di domenica 16 luglio 2023) Tredi unadi tre pianidomenica mattina adel, nel Napoletano. Sono state portate tutte in ospedale. Non si sa quanta gente c'era all'interno dell'edificio. Si continua a scavare alla ricerca di superstiti. Ancora sconosciute le cause del cedimento.

Continua il lavoro delle squadre dei Vigilifuoco per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel crollo di un'ala di una palazzina in Corso Umberto aGreco , avvenuto questa mattina. Nelle immagini la ricognizione aerea con i droni sulla zona d'interventoRoma, 16 lug. Una palazzina di tre piani e' crollata aGreco, cittadina in provincia di Napoli. A quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, i soccorritori hanno estratto tre persone vive dalle macerie. Alcuni testimoni hanno riferito che sotto ...Una palazzina di tre piani è crollata aGreco, in provincia di Napoli: tre le persone estratte vive dalle macerie, sono tutte in ospedale con traumi in varie particorpo. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Le condizioni ...

(Agenzia Vista) Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Tre persone sono state estratte vive dalle ...Nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, si è tenuto il punto stampa riguardo al crollo della palazzina di tre piani avvenuto a Torre del Greco, ecco cos'è emerso, ...