Torre del Greco | tre feriti nel crollo di una palazzina | aperta un’inchiesta sulle cause del cedimento – Il video

(Di domenica 16 luglio 2023) Adel, il comune campano tra Napoli e Pompei, è crollata questa mattina unadi tre piani in pieno centro cittadino. L’edificio si trovava in corso Umberto, al civico 61. Pochi istanti prima delgli abitanti avrebbero sentito un forte boato. La macchina dei soccorsi si è subito messa all’opera, con l’obiettivo di recuperare ed estrarre dalle macerie chi non è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la protezione civile, cinque squadre dei Vigili del fuoco e sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. All’inizio del pomeriggio le autorità hanno confermato che sono state tratte in salvo nelle operazioni tre persone, una sola delle quali è ferita in modo serio. Si tratta di una 19enne, che è ora ricoverata ...