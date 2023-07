Torre del Greco | crollata una palazzina | 5 feriti LE FOTO

(Di domenica 16 luglio 2023) È successo nella giornata del 16 luglio, in una traversa di corso Umberto I, in pieno centro. Subito sul posto i soccorsi. Le macerie hanno invaso l'area. Gli sfollati sono quasi una quarantina

È successo in una traversa di corso Umberto I, in pieno centro. Non ci sono dispersi. Vigilifuoco sul posto. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zonacrollo, dato che le macerie hanno formato un'alta colonnaUna palazzina di tre piani è crollata aGreco, in provincia di Napoli. Cinque i feriti: tre quelli colpiti dalle macerie, altre due persone, invece, un adulto e una bambina, sono stati colpiti mentre passeggiavano su corso Umberto ...Il crollopalazzo nel centro storico diGreco è la prima emergenza che il nuovo sindaco, Luigi Mennella , si trova ad affrontare dopo l'insediamento a Palazzo Baronale. Il primo cittadino è arrivato sul luogo poco tempo dopo il ...

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli: tre finora le persone estratte vive dalle macerie, sono tutte in ospedale con traumi in varie parti del… Leggi ...Un tonfo, un boato, e in una nube di polvere una vecchia palazzina di tre piani crolla al suolo, nel cuore del centro storico di Torre del Greco. Si teme la strage, quando i ...