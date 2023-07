Torre del Greco | crolla una palazzina | estratte vive tre persone | Il prefetto di Napoli | Nessun disperso

Chianca,canale che sfoga nel bacino Idume, restano solo poche tracce, stracolmo com'è di rifiuti e rovi. Il tutto, davanti agli occhi di villeggianti e turisti. Tante le proteste e tante,...Le immagini dei vigilifuoco Continua il lavoro delle squadre dei vigilifuoco per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel crollo di un'ala di una palazzina in Corso Umberto aGreco, Napoli, avvenuto questa mattina. Tre, finora, le persone estratte vive dalle macerie. Nella clip, la ricognizione aerea con i droni sulla zona d'intervento.Stuprano la Boheme di Puccini e io la dirigo bendato. Ha fatto scalpore la decisione provocatoriamaestro Alberto Veronesi che la sera14 luglio sul palcoGran Teatro Puccini diLago è salito con una benda sugli occhi. Rivolgendosi al pubblico ha spiegato: " Non voglio vedere queste scene ". Ed è stato contestato. Al centro dello scandalo cultural operistico è la ...

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Secondo testimoni, sotto i detriti ci sarebbero anche bambini, ma i ...Mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre eventuali altre persone da sotto le macerie di Torre del Greco, Giorgia Meloni ha inviato un messsaggio social riguardo al crollo.