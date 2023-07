Torre del Greco | crolla una palazzina | 5 feriti

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadi tre piani èta adel, in provincia di Napoli. Cinque i: tre quelli colpiti dalle macerie, altre due persone, invece, un adulto e una bambina, sono stati colpiti mentre passeggiavano su corso Umberto I al momento del crollo. Dalle macerie è stata estratta una giovane di 19 anni, che è ora ricoverata in prognosi riservata ma che è comunque fuori pericolo. La Procura diAnnunziata ha adesso aperto un'indagine per capire le cause dell'incidente. La premier Meloni, su Twitter: "Ringrazio i soccorritori che in queste ore sono impegnati sul posto e rivolgo un pensiero di vicinanza alle persone coinvolte e ai familiari".