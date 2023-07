Torre del Greco | crolla palazzina | si temono vittime Tre persone estratte vive da macerie

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadi tre piani èta adel, in provincia di Napoli. Visto che l'edificio era abitato, i soccorritorici sianoe stanno cercando eventuali superstiti. Non si sa quanta gente c'era all'interno, si starebbero cercando almeno due bambini. Intanto, tresono statedallee portate in ospedale con traumi in varie parti del corpo: due uomini e una giovane di 19 anni. I vigili del fuoco si trovano sul posto con cinque squadre. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le

Caos e devastazione nel centro storico diGreco , dove è crollata una palazzina di tre piani. La gente degli edifici vicini è scesa in strada, mentre vigilifuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alla ricerca di ...Dramma in mattinata aGreco, comune in provincia di Napoli , dove intorno alle 11 è crollata una palazzina di tre piani in corso Umberto 61. Secondo una prima ricostruzione, l' edificio era abitato e si temono ...Il fabbricatocentro storicocomuneNapoletano era in condizioni precarie. Si temono vittime Una palazzina di tre piani è crollata aGreco, in provincia di Napoli, intorno alle 11.30. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre due persone sono state estratte vive dalle macerie dai ...

Nel crollo, in una zona centrale della cittadina, sono rimasti feriti anche due passanti, un uomo con un bimbo. Nello stabile vivevano in tutto cinque nuclei famigliari. I sopravvissuti sono stati por ...A three-story building collapsed in the province of Naples town of Torre del Greco, on Sunday. People were living in the building and firefighters fear there may be fatalities. Two people have been pu ...