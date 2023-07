Torre del Greco | crolla palazzina di tre piani | si temono vittime

Una palazzina di tre piani è crollata aGreco, in provincia di Napoli. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre una donna è stata estratta viva dalle macerie dai vigilifuoco, che si ...Un palazzo di tre piani, abitato, è crollato domenica mattina nel centro storico diGreco , nel Napoletano. Nel crollo avvenuto in corso Umberto I sarebbero coinvolte delle persone: secondo le prime informazioni, una donna sarebbe stata estratta viva dalle macerie mentre i ...12.25 Crolla palazzoGreco,vittime Una palazzina di tre piani è crollata aGreco, in corso Umberto 61, in provincia di Napoli. L'edificio era abitato e si teme possano esserci vittime, Intanto una ...

La palazzina si trova in corso Umberto 61, nel pieno centro della cittadina vesuviana, ed era abitata. Per questo i soccorritori temono possano esserci delle vittime. Il traffico è stato bloccato in ...AGI - Una palazzina di tre piani è crollata in corso Umberto 61 a Torre del Greco. Era abitata e si temono vittime. Lo riferiscono i Carabinieri della locale compagnia. I carabinieri hanno ascoltato ...