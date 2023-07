Torre del Greco | crolla palazzina di tre piani - FOTOGALLERY

C'è una terza persona estratta viva dalle macerie della palazzina crollata aGreco , in provincia di Napoli. Il terzo sopravvissuto al crollo non è stato ancora identificato. In precedenza, erano state salvate dai soccorsi intervenuti sul posto una ragazza di 19 anni ...Crolla una palazzina di tre piani aGreco. Il fabbricato si trovava in pieno centro città ed era abitato. I vigilifuoco sono al lavoro per estrarre dalle macerie le persone rimaste coinvolte. In due sono già state salvate,...Caos e devastazione nel centro storico diGreco , dove è crollata una palazzina di tre piani. La gente degli edifici vicini è scesa in strada, mentre vigilifuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alla ricerca di ...

Nel crollo, in una zona centrale della cittadina, sono rimasti feriti anche due passanti, un uomo con un bimbo. Nello stabile vivevano in tutto cinque nuclei famigliari. I sopravvissuti sono stati por ...A three-story building collapsed in the province of Naples town of Torre del Greco, on Sunday. People were living in the building and firefighters fear there may be fatalities. Two people have been pu ...