Torre del Greco | crolla palazzina di tre piani | 5 feriti ma si temono vittime Terza persona estratta dalle macerie

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadi treta adel, in provincia di Napoli. Tre persone sono state estratte vivedai vigili del fuoco. Tutti sono stati portati in...

Greco, palazzina crollata: i soccorsi in diretta, si temono vittimeI residenti: "Disastro annunciato, costruzione vetusta". Nell'edificio vivevano cinque ..."Seguo con apprensione la vicendacrollo di una palazzina aGreco, in provincia di Napoli, e rimango costantemente aggiornata sulle operazioni di ricerca e soccorso. Ringrazio i soccorritori che in queste ore sono impegnati sul posto e rivolgo un ...

È in corso una riunione al municipio di Torre del Greco - sempre a quanto riporta il quotidiano - del Centro operativo comunale predisposto dal prefetto di ...E' crollato un palazzo di tre piani nel cuore del centro antico di Torre del Greco. I pompieri scavano tra le macerie e si temono vittime. Il cedimento intorno alle 11,30. E’ successo in vico… Leggi ...