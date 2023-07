Torre del Greco | crolla palazzina di tre piani | 3 persone vive estratte dalle macerie; Il sindaco | Edifici molto vecchi | quello dava problemi da tempo

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadi treta oggi adel, in provincia di Napoli, causando cinque feriti. L'o si trovava tra vico Pizzo e corso Umberto, una delle principali strade del comune vesuviano, ed era abitato. Fortunatamente, tresono state, me

Prosegue anche in serata il lavoro dei vigilifuoco nella zonacedimento aGreco. Nella clip video ricognizione aerea con i droni mentre mezzi per il movimento terra rimuovono porzioni di macerie. tvi/red fonte video: VigiliFuoco Condividi questo articolo: ...GRECO - Dopo il crollo della palazzina aGreco, 60 vigilifuoco sono stato impegnati per la ricerca di eventuali dispersi coinvolti nel cedimento di stamattina. Nel video le ...Da questa mattina ricorda - cinque squadre USAR specializzate nella ricerca di persone tra le macerie dei VigiliFuoco, con lausilio di unita' cinofile, sono intervenute aGreco, in ...

Prosegue anche in serata il lavoro dei vigili del fuoco nella zona del cedimento a Torre del Greco. Nella clip video ricognizione aerea con i ...Si è concluso con la vittoria di Matteo Musti nel confronto storico e di Marco Signor nel contesto dedicato alle vetture moderne, il 58° Rally del Friuli – 27° Rally Alpi Orientali Historic, appuntame ...