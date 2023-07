Torre del Greco | crolla palazzina | 3 superstiti estratti vivi VIDEO

(Di domenica 16 luglio 2023) Macerie e paura adel, quartiere napoletano dove oggi, poco prima di mezzogiorno, èta unadi tre piani in corso Umberto, al civico 61. Tre persone coinvolte nel crollo dell’abitazione: una ragazza di 19 anni, che al momento era sola in casa, e due uomini. Le 3 persone coinvolte nel crollo L'articolo proviene da Il Difforme.

