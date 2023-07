Torre del Greco | crolla palazzina | 3 persone estratte vive dalle macerie

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadi tre piani èta adel, in provincia di Napoli. Non risultanodisperse, secondo quanto ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Intanto, tresono statee portate in ospedale con traumi in varie parti del corpo: due uomini e una giovane di 19 anni. Altre due, un adulto e una bambina, sono state invece investitementre passeggiavano su corso Umberto I al momento del crollo: entrambi hanno riportato ferite non gravi, ma la bimba è stata comunque portata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. I vigili del fuoco si trovano sul posto. Sono state attivate anche le ...

Stuprano la Boheme di Puccini e io la dirigo bendato. Ha fatto scalpore la decisione provocatoriamaestro Alberto Veronesi che la sera14 luglio sul palcoGran Teatro Puccini diLago è salito con una benda sugli occhi. Rivolgendosi al pubblico ha spiegato: " Non voglio vedere queste scene ". Ed è stato contestato. Al centro dello scandalo cultural operistico è la ...Sono tre, nessuna delle quali in pericolo di vita, le persone estratte vive dalle macerie della palazzina crollata aGreco e condotte in ospedale . Le condizioni più serie sono quelle di una 19enne, ricoverata con fratture in varie particorpo. Sono state medicate per lievi ferite anche due persone che ...È successo in una traversa di corso Umberto I, in pieno centro. Non ci sarebbero dispersi. Vigilifuoco sul posto. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zonacrollo, dato che le macerie hanno formato un'alta colonna

I soccorritori continuano ad operare tra le macerie di un palazzo crollato a Torre del Greco in cerca di eventuali dispersi. Cinque persone risultano ferite, delle quali due passavano davanti al ...Un boato all'improvviso, poco prima di mezzogiorno, ha scosso corso Umberto, a Torre del Greco in provincia di Napoli.