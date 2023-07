Tonalità calde e nuances bronzate | color cappuccino | sono le tendenze trucco del momento

Leggi su iodonna

(Di domenica 16 luglio 2023) Con l’arrivo dell’estate inizia la ricerca del beauty look ideale per far risaltare al meglio l’abbronzatura. Quest’anno, l’ispirazione per ottenere ilperfetto arriva da TikTok, l’incubatore di beauty trend popolato dalla Generazione Z. Si chiama Latte Makeup – o Latte Girl Makeup – la base glowy dallecaramellate per uneffortless dall’effetto abbronzato. Terre e bronzer, per una pelle ambrata guarda le foto Leggi anche › Bronzer in polvere, in crema, gel o ...