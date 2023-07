Togli le mani da | la misteriosa foto di Belen scatena il gossip | Guarda

(Di domenica 16 luglio 2023) Le voci su una possibile separazione tra Stefano De Martino eRodriguez si rincorrono da tempo. Ma adesso i fan, sempre molto attenti alle dinamiche di questa coppia che sta accendendo ildell'estate, hanno notato qualcosa di strano. Alcuni messaggi criptici sui social stanno alimentando voci e retroscena sulla coppia.pubblica delle stories Instagram con dei messaggi che potrebbero essere interpretati in altri modi. Nell'ultima sua story, la showgirl pubblica una scultura di creta per pareti in cui si vede un viso, probabilmente di donna, coperto da delle. Poi la frase che gela tutti: "le male (le) dagli occhi", scrive. Apriti cielo. In tanti hanno visto in queste parole un messaggio per Stefano De Martino e addirittura c'è ...

Ma la frase lascia un dubbio: 'le male (le) dagli occhi' scrive Belen, la cui traduzione getta i fan nell'incognita. Belen al compleanno di Ignazio Moser, ma senza De Martino: 'Era in ...... ma non ero io Nei tuoi jeans Non sei mia ma so che vuoi farti un giro Con le tueappoggiate ... miil respiro Balli sul filo di queste note che uccidonoStanotte non dirmi di no, puoi farmi ...Taglia la feta, sbriciolala con lee tienila da parte. Tosta anche le mandorle e tagliale a ... con un mestoloquanta più acqua di cottura possibile in modo che risulti super densa. Con un ...

Kroos si mette le mani nei capelli per quello che fa Arda Guler ... Fanpage.it

(Commenti) Al Parlamento europeo c'è chi ha votato no. Per fare la pace servono diplomazie e negoziatori. Di Massimiliano Smeriglio, Pietro Bartolo ...