Tiro a volo | Mondiali Junior Changwon 2023 | molto bene gli azzurrini dello skeet dopo i primi 50 piattelli

(Di domenica 16 luglio 2023) Si aprono al meglio per l’Italia idi, scattati a, in Corea del Sud:la prima giornata dedicata alle qualificazioni delle prove individuali, sono ben piazzati gli, sia tra gli uomini che tra le donne, anche nelle classifiche a squadre. Nella gara maschile50l’unico con lo score immacolato è lo statunitense Benjamin Joseph Keller, ma alle sue spalle, con 49/50, ci sono l’azzurrino Andrea Galardini ed il cipriota Andreas Pontikis. Nel terzetto al quarto posto con 48/50 c’è Francesco Bernardini, con il romeno Etienne-Cristian Islai e lo statunitense Aidin Burns, mentre nel gruppone al settimo posto a ...

Dì lì seguirono altri grandi interpreti del gioco dicome l'americano Pete Sampras, a segno in ... si cominciò a porre il problema se il tennis potesse trasformarsi in una sorta dial ......00 Atletica Leggera: C.ti Mondiali Paralimpici 7a Giornata - sessione pomeridiana (replica) Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni Interviste: Marco Tripisciano ore 07:40: Coppa ...Sui campi in terra rossa del Circolo Anticola giornata di semifinali è stata splendida e ha ripagato il pubblico con del grande tennis. La spagnola Bouzas Maneiro ha messo fine alla ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: nel trap femminile Silvana Stanco è in corsa per la finale dopo 75 piattelli OA Sport

"L’assessore Sartoni parla spesso di interventi per stadio e PalaTerme. Nei giorni scorsi ha citato come discipline tradizionali montecatinesi il tiro a volo e le corse al trotto. Mai nessun accenno a ...Si chiude una prima giornata affollatissima con quasi 200 tiratori al via delle qualificazioni del trap maschile della tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda: in casa Italia al termine delle pri ...