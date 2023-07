Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2023 | Stanco manca di un soffio la Finale del trap | vince Scanlan

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Niente da fare per Silvana, atleta delche non è riuscita a centrare un piazzamento inin quel diDel Garda (Brescia), località che sta ospitando la sesta tappa del circuito dideldi. L’azzurra infatti si è dovuta accontentare della nona posizione, non accedendo all’ultimo atto per via degli shoot-oof. Dopo aver chiuso le ultime due serie registrando un doppio 23/25 per un totale di 117/125, la nativa di Zurigo ha dovuto dunque alzare bandiera bianca agli spareggi. Benissimo invece Alessia Iezzi che, sparando per il ranking, ha terminato le qualifiche al primo posto con 122/125. Ventunesima posizione poi per Federica Caporuscio, anche lei in lizza solo per la classifica. ...