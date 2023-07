Tigre vs Barracas Central – probabili formazioni

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilcercherà di allungare la sua imbattibilità nella Primera Division argentina a sei partite quando si recherà alunedì 17 luglio Gli ospiti arriveranno alla partita dopo il pareggio senza reti con l’Argentinos Juniors, mentre ilè stato impegnato in Copa Sudamericana l’ultima volta, con una sconfitta per 2-1 contro il Libertad. Il calcio di inizio divsè previsto alle 23 ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIldeve lavorare se vuole avanzare alla fase degli ultimi 16 anni della Copa Sudamericana, dopo aver subito una sconfitta per 2-1 contro il ...

Central 1 (ore 23) Match valido per la venticinquesima giornata del massimo campionato argentino. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro l'Instituto e sono ...I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1 - 2 contro ile sono trentaseiesimi con ...Central - Argentinos Jrs 2 (ore 19) Match valido per la ventiquattresima giornata della ......sconfitta esterna per 2 - 1 contro ile sono ventiseiesima con 18 punti. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta casalingo per 3 - 0 contro l'Indipendiente e sono ultimi a quota 17....

Tigre Victoria-Barracas Central (lunedì 17 luglio 2023 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

I "Pirati" hanno conquistato 34 punti nelle prime 22 giornate del torneo e davanti al proprio pubblico hanno perso soltanto contro il Tigre (6 vittorie e 3 pareggi nelle restanti 9 gare interne). Il ...I "Pirati" in casa vantano una difesa di ferro, soltanto 5 reti al passivo nelle prime 10 gare interne del torneo ...