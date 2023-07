Tigre Victoria-Barracas Central lunedì 17 luglio 2023 ore 23 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 16 luglio 2023) Separate da soli tre punti in classifica,quindicesimo con trentuno punti,diciannovesimo con ventotto, le duesi affrontano in uno dei posticipi della venticinquesima giornata. Per entrambe ormai non si sono grandi pressioni di classifica dato che i punti di margine sulleche retrocederebbero sono parecchi. IlInfoBetting: Scommesse Sportive e