Testimonianza da New York al Mario Fratti Memorial | L’Aquila 12 luglio 2023 al GSSI

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 16 luglio 2023) di Letizia Airos * Ricordare…. Già il verbo “ricordare” crea dentro di me una strana dissonanza. Quando Goffredo mi ha chiesto di scrivere su di lui, mi sono subito accorta di non aver ancora interiorizzato la sua assenza.scomparso? Impossibile pensare ad un mondo senza di lui. Non era solo un grande drammaturgo e uomo di cultura, era amore, coraggio, passione politica, dolcezza, generosità, storia.celebrava la vita ogni giorno con la sua presenza pacata ma anche ribelle, mai silenziosa, sempre significativa, “forte e gentile” testimone di un Abruzzo che portava ovunque. Un uomo così non può essere raccontato facilmente. Mi sono chiesta cosa scrivere, per ricordarlo in maniera diversa ed efficace, per farlo conoscere anche a chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo ...